Новый корпус Камчатской краевой больницы планируют сдать к концу 2022 года

ТАСС, 2 сентября. Новый корпус Камчатской краевой больницы должен быть сдан к концу 2022 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Владимир Солодов.

"Мы разделили работу [по созданию новой больницы] на несколько этапов, для реализации первого из них нужно 8,4 млрд рублей. Стройка должна начаться уже в этом году, так как региональное софинансирование на нее мы уже заложили. Теперь я жду, когда будет сформирована общая сумма [средств, выделенных на проведение работ в 2020 году], после чего мы определим подрядчика, который и зайдет на объект. Больница должна быть сдана к концу 2022 года", - сказал Солодов.

Он уточнил, что первая очередь - это полноценная, самостоятельная больница.

"В наших дальнейших планах - создание медицинского кластера с профильными корпусами, жильем для врачей. Но сейчас главное сдать первую очередь, запустить основное здание краевой больницы", - добавил врио губернатора.

Камчатская краевая больница им. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов. Комплекс является единственной в крае специализированной медицинской организацией, предоставляющей специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь всему населению Камчатского края. Проект новой больницы включен в план социального развития центров экономического роста региона.