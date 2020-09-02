В Москве на День города ожидается теплая погода без существенных осадков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Теплая и без существенных осадков погода ожидает москвичей в День города, который будет праздноваться 5 и 6 сентября. В субботу воздух прогреется до 20 градусов тепла, в воскресенье - до 23 градусов тепла, но немного повысится облачность, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температурный фон в течение всей недели будет достаточно однородным, исключение составит суббота, когда температура может быть в диапазоне 18-20 градусов, в остальные дни - до 23 градусов. Существенных осадков не прогнозируем. Температура выше нормы на 2-3 градуса. В общем, хорошая и теплая погода будет", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, к выходным в Москве повысится облачность. "Это не значит, что все затянет облаками. Солнышко будет, просто чуть меньше, чем в будни", - отметил метеоролог.

В День города в Москве масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Кроме того мэр Сергей Собянин отметил, что праздник пройдет без традиционного фейерверка.

Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.