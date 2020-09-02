АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.

Согласно постановлению "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей Российской Федерации с целью помешать распространению коронавируса COVID-19", опубликованному 1 сентября в правительственном вестнике, "разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)". Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Тест и данные о местопребывании

Отмечается, что с 7 сентября разрешается въезд в Грецию постоянных жителей РФ при следующих условиях: у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом страны.

Прилетающие должны иметь справку о прохождении теста на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются выборочной медицинской проверкой пассажиров в аэропортах. "Авиакомпании обязаны проверить данную справку перед посадкой пассажира, а в случае ее отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира под свою ответственность и за свой счет", - говорится в постановлении.

Прилетающие также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. "Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде текстового сообщения (СМС) пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым для въезда в любом въездном пункте страны. Пассажиры должны также иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране", - говорится в документе.

Штраф в €5 тыс.

В случае проведения при прилете выборочного теста на COVID-19 гражданин до выдачи результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания в профилактических целях. Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс., отмечается в постановлении.

Совместное решение подписали первый замминистра финансов, министры развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социальных дел, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.

Рейсы между двумя странами

"Аэрофлот" и Aegean Airlines приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом. В этот период и до сих пор осуществлялись только вывозные рейсы. В минувший понедельник таким рейсом в Москву вылетели 150 пассажиров - россиян и постоянно проживающих в РФ граждан Греции.

Ситуация с коронавирусом в Греции находится под контролем, хотя с конца июля число инфицированных растет достаточно высокими темпами - по 150-290 человек в сутки. Во вторник были зарегистрированы 207 новых случаев, а их общее число с начала пандемии достигло 10 524. Всего в Греции от коронавируса умер 271 человек.