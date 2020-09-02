На Сахалине стартовала патриотическая эстафета "Доплыть до Победы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ежегодная патриотическая эстафета "Доплыть до Победы" стартовала в среду утром на юге Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Сахалинской области.

Эстафета проходит четвертый год подряд. В ней участвуют островные пловцы - как профессионалы, так и любители. Заплыв посвящен окончанию Второй мировой войны и проводится в знак прославления советских солдат и союзников, а также в качестве пропаганды патриотического воспитания среди молодежи.

"Заплыв стартовал с раннего утра. Завершится он только к вечеру. В эстафете принимают участие 75 пловцов", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, мероприятие началось на площади Славы в Южно-Сахалинске. Там участники возложили цветы к мемориалу, а затем отправились в прибрежное село Первая Падь в Корсаковский район, откуда начали заплыв. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 15 км в морской воде, температура которой не превышает 17 градусов. В зависимости от волн, ветра и течения расстояние может увеличиться до 20 км и более. Непрофессиональным пловцам предложили более короткие дистанции на выбор.

Финишируют участники вечером на городском пляже Анивского района. Там состоится торжественная церемония награждения и завершающий мероприятие ужин.