В Хабаровске открылся форум "Эстафета поколений"

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум "Эстафета поколений", посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, открылся в Хабаровске. Участие в форуме принимают около 150 человек, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уважаем, любим и чествуем ветеранов. В этом году мы не можем в зале собрать наших заслуженных ветеранов, и мы их обязательно поздравим с 75-летием окончания Второй мировой войны и окажем все меры поддержки. Эстафету ветеранов войны постепенно перехватывают ветераны боевых действий, ветераны труда и другие. Передача опыта поколениям - это важнейшая миссия. Передача патриотического духа, любви к стране молодым поколениями, ценнейших архивных документов", - сказал, открывая форум, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Форум проходит в Хабаровске со 2 по 4 сентября. В числе участников форума ветераны, общественники, волонтеры - всего около 150 человек из разных регионов страны.

Всероссийский проект "Эстафета поколений" реализуется с 2016 года при поддержке Общественной палаты России, ФГБУ "Роспатриотцентр" и Фонда президентских грантов. Он направлен на поиск новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого поколения активистами ветеранского движения, укрепление связи между поколениями, передачу опыта, возрождение понятия "наставничество", а также содействие в организации работы ветеранских объединений силами волонтеров.

Во время форума, как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, ветеранское сообщество пройдет углубленный образовательный курс по специфике передачи знаний об истории Второй мировой войны подрастающему поколению и применению полученных знаний в наставнической деятельности. Ветераны-наставники пополнят свою методическую базу материалами образовательного курса по истории Дальневосточной операции Советских войск в августе-сентябре 1945 года, представленными историками Тихоокеанского государственного университета.

Для ветеранов состоится творческая программа - конкурс чтецов и патриотической песни, посвященный Году памяти и славы, ярмарка мастеров "Связь поколений", выставка работ победителей Всероссийского фотоконкурса "Глазами наставника". В ходе пленарного заседания состоится презентация уникальных исторических документов, рассекреченных в ходе федерального проекта "Без срока давности", участники форума увидят фильм "Хабаровский процесс - без срока давности". В рамках форума также состоится окружная сессия "Патриот". Участие в ней примут педагоги и общественники. С учетом эпидемиологической обстановки на форуме соблюдаются санитарные требования, участники находятся в масках, выдерживается социальная дистанция.