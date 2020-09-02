В Якутии за сутки площадь лесных пожаров сократилась более чем на 17 тыс. га

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за прошедшие сутки сократилась более чем на 17 тыс. га, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на шесть очагов, площадь пожаров уменьшилась на более чем 17,4 тыс. га за счет ликвидации очагов в зоне обслуживания и в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Мирнинского района, где зарегистрированы пять очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 54 природных пожара на общей площади, пройденной огнем, более 28,4 тыс. га, при этом площадь активного горения составляет около 42,5 га. За сутки возникли 12 очагов лесных пожаров, 11 - ликвидировано. К тушению лесных пожаров за сутки привлекались 287 человек и 70 единиц техники.

Возможно задымление в 29 населенных пунктах на территории Мирнинского, Нюрбинского, Томпонского, Кобяйского, Таттинского, Чурапчинского и Амгинского районов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).