Камчатские школьники будут получать стипендии за значимые успехи в спорте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Врио главы Камчатки Владимир Солодов поддержал инициативу участников проекта Молодежного правительства полуострова "ПРОявка" об обеспечении индивидуальных условий учебы, в том числе и назначение стипендий школьникам, которые представляют регион на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Финалист проекта "ПРОявка" - старший тренер спортивной школы олимпийского резерва тхэквондо Виктор Горбачев во время специально организованной личной встречи предложил врио губернатора создать на полуострове отделение олимпийского резерва, где для школьников-спортсменов будет писаться индивидуальный учебный план с учетом их тренировочной деятельности. Владимир Солодов в целом идею поддержал, уточнив, что пока можно начать ее реализацию в гибком формате без создания отдельного учреждения.

"Мы можем просто в школах, где учатся спортсмены, эту возможность обеспечить. А именно: индивидуальный план, дистанционное обучение, дополнительные занятия и стипендия в привязке к спортивным успехам. В будущем мы, возможно, и создадим отдельное учреждение, просто это требует времени. Но все ваши предложения в гибкой форме можно воплотить быстро", - сказал Солодов.

Всего в настоящий момент на Камчатке работают пять школ олимпийского резерва, учащиеся которых ежегодно становятся победители крупных международных спортивных соревнований в различных дисциплинах.

"ПРОявка" - проект Молодежного правительства Камчатского края, который начал свою работу на полуострове 27 августа. Его участники могут напрямую рассказать руководству региона о своих идеях по развитию полуострова.