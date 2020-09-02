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СМИ: более 100 авиарейсов отменено на юге Японии из-за тайфуна

По меньшей мере восемь человек получили травмы

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Японские авиакомпании отменили 119 внутренних рейсов из-за тайфуна, который затронул южный регион страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Согласно его информации, изменения в расписании касаются преимущественно рейсов из аэропортов в префектурах Кагосима и Окинава на юге Японии.

Кроме того, по меньшей мере восемь человек получили травмы, в частности, из-за обрушения конструкций. Причиной обрушения стали сильные порывы ветра.

По данным телеканала, тайфун приблизился к острову Кюсю на юго-западе страны. В связи с этим руководство расположенной на острове префектуры Нагасаки издало распоряжение об эвакуации около 20 тыс. местных жителей. Кроме того, распоряжение о подготовке к эвакуации получили около 70 тыс. жителей юго-западной префектуры Оита.

В настоящий момент тайфун движется в сторону Китая. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.

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Япония
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