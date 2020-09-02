В приложении Russpass появится раздел о туризме и достопримечательностях Рязанской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Данные о туристических достопримечательностях, местах размещения и общественного питания Рязанской области в ближайшее время будут доступны пользователям цифровой туристической платформы Russpass, разработанной правительством Москвы. Об этом ТАСС сообщила замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева.

"Мы сформировали туристические маршруты, уже направили разработчикам платформы свое видение интересных вариантов отдыха в регионе. Сейчас эта информация обрабатывается, начинается работа с бизнесом", - отметила она, добавив, что в ближайшее время информация о регионе будет доступна в приложении.

По словам Голевой, к работе с приложением планируется привлечь представителей сферы гостиничного бизнеса и общественного питания, а также индустрии развлечений, информация о которых также появится в приложении.

Работа по подготовке данных о регионе на платформе Russpass началась после того, как в июле 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве Министерства культуры и туризма Рязанской области с комитетом по туризму Москвы.

Платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. На данный момент Russpass поддерживает русский и английский языки, но в будущем онлайн-сервис будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.