Тайфун "Майсак" принесет неблагоприятную погоду в несколько регионов России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сильные осадки в связи с регенерацией тайфуна "Майсак" ожидаются в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморском крае в ближайшие дни. В последнем регионе они будут сопровождаться ураганным ветром до 35 м/с и ростом уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас наиболее сложная ситуация на юго-востоке страны. В связи с регенерацией тайфуна в умеренных широтах ожидаются заметные осадки и на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, а самое главное - в Приморском крае. Там дождь, в четверг он уже станет очень сильным, ветер до 20-25 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на самом побережье региона ветер будет подниматься до ураганных значений - более 35 м/с. Кроме того, в Приморском крае прогнозируется рост уровня воды в руслах рек до неблагоприятных отметок.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый по счету в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна, став самым сильным тропическим циклоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году.