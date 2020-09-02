Власти Приморья рекомендовали освободить школьников от занятий на время шторма

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципалитетов, где в ближайшие два дня ожидается сильный ветер и дожди из-за тайфуна "Майсак", освободить детей от школьных занятий, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморского края.

"Прошу министра ГО и ЧС Приморского края согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома", - приводит пресс-служба слова главы региона.

3 сентября на погоду в Приморье начнет действовать супертайфун "Майсак", ураганный ветер до 37 м/с и сильные дожди ожидаются на юге и западе региона. Прогнозируются осадки до 40 мм, в отдельных районах - свыше 50 мм. В заливе Петра Великого ожидаются волны высотой от 4 до 5 м.

Прогнозируются аварии на объектах энергетики, нарушения паромного сообщения, аварийные ситуации на судах, находящихся в акватории Японского моря. На реках южных и юго-западных районов ожидаются подъемы воды на малых реках до 1,5 м, на отдельных участках с выходом из берегов.

Губернатор постановил привести в готовность все силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий удара стихии. Дополнительно будут усилены группировки спасателей.