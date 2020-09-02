{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 2 сентября ожидаются переменная облачность и до 22 градусов тепла

Ночью температура может опуститься до плюс 9 градусов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

Теги
Россия
СМИ: более 100 авиарейсов отменено на юге Японии из-за тайфуна
По меньшей мере восемь человек получили травмы
Читать полностью