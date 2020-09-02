В Бурятии создадут группу наблюдателей для контроля реконструкции БАМа и Транссиба

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Бурятии сформирует в ближайшее время группу наблюдателей, которые будут контролировать ход работ по реконструкции Транссибирской и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей рядом с озером Байкал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.

27 августа между правительством Бурятии, республиканской общественной палатой и ОАО "РЖД" состоялось подписания меморандума о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды при реконструкции БАМа и Транссиба.

"Правительство, я лично, будем контролировать его [меморандума] безусловное исполнение. Очень важно, чтобы наши активисты-общественники подключились - тогда контроль будет максимально полным и эффективным. Прошу Общественную палату Республики Бурятия на этой неделе сформировать группу наблюдателей "Защити Байкал!" и приступить к работе - выполнению контрольных функций", - написал Цыденов.

Глава региона отметил, что в случае, если будут обнаружены нарушения, он будет "лично немедленно реагировать".

Реконструкция рядом с Байкалом

1 июля 2020 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым допускаются сплошные рубки леса для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. В том числе это касается модернизации БАМа и Транссиба в границах центральной экологической зоны Байкала.

Закон вызвал широкий общественный резонанс. Экологи и общественность выразили опасения в связи с тем, что он выводит строительство объектов Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей из-под ряда экологических ограничений, в частности допускает вырубку леса вблизи Байкала.

По данным правительства Бурятии, необходимая вырубка деревьев будет проходить под надзором общественников. Кроме меморандума с РЖД местные власти заключили соглашение о плане дополнительных мер. План включает в себя мероприятия по экологическому мониторингу и контролю на объектах строительства и реконструкции БАМа и Транссиба, а также конкретные меры по охране побережья Байкала, водных ресурсов, атмосферного воздуха от отходов производства и потребления.

Так, на участках реконструкции, где предусмотрена рубка лесных насаждений, установят камеры видеофиксации, системы автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Кроме того, РЖД будет проводить мероприятия, направленные на восстановление лесных насаждений. Запланирована организация телефонной горячей линии по вопросам соблюдения экологических норм при строительстве железнодорожной инфраструктуры.

Соглашение предполагает также сопровождение проектов научно-образовательными учреждениями Бурятии: ученые из республики будут проводить оценку современного состояния природных комплексов и геосистем на территориях планируемого строительства, в том числе создадут паспорт оценки и прогнозирования развития природных экосистем под воздействием реализуемых проектов. Кроме того, РЖД приняла обязательства по поддержке научных работ по изучению и сохранению байкальской нерпы. "Реализовать проекты по защите и сохранению байкальского эндемика планируется с 2021 по 2024 годы", - уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.