На Сахалине планируют ввести кешбэк для студентов при авиаперелетах по маршрутам ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют запустить бонусную программу для студентов по возврату им части средств, затраченных на авиаперелеты между Сахалином и другими регионами ДФО. Это поможет наладить поток молодых людей в островной регион, сообщил в среду журналистам губернатор Валерий Лимаренко на пресс-конференции на полях всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020".

"Вчера на форуме обсуждался вопрос о том, чтобы с помощью кешбэка сделать проект, по которому студенчество могло бы за небольшие деньги летать по маршрутам [российского] Дальнего Востока. Мы согласились с этим проектом и сказали, что мы в нем будем участвовать. Почему нам это интересно? Молодежь будет прилетать на Сахалин, будет увеличена вероятность, что в дальнейшем она будет сотрудничать [с нами] уже как инженеры, как ученые [и другие молодые специалисты]", - сказал Лимаренко.

По словам губернатора, при увеличении потока молодых специалистов на острова рабочие места найдутся для всех: сейчас регион страдает от "колоссального дефицита" специалистов. Вопрос о том, что именно будет представлять из себя новый проект, еще прорабатывается.

Перелеты между Сахалинской областью и другими регионами российского Дальнего Востока осуществляют авиакомпании "Аврора" и "Аэрофлот". С Сахалина прямыми рейсами можно добраться до Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского. С помощью авиакомпании "Якутия" - до Якутска транзитом через Хабаровск.

Патриотический слет "ОстроVа" проходит на Сахалине с 31 августа по 4 сентября, участвуют около 1 тыс. человек из 77 регионов страны. Лучшие получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Работа на форуме разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма.