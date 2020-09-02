Около 30 литров нефтепродуктов откачали из акватории Анадырского лимана на Чукотке

ТАСС, 2 сентября. Специалисты Анадырского морского порта откачали около 30 литров нефтепродуктов из акватории Анадырского лимана на Чукотке, сообщается на странице окружного департамента промышленной политики.

Нефтяное пятно длиной 50 м и шириной около 1,5 м обнаружили 18 августа на акватории Анадырского лимана у причала № 5.

Специалисты стараются минимизировать попадание нефтепродуктов в акваторию лимана. В частности, сотрудники внештатного аварийно-спасательного формирования АО "Чукотснаб" установили боновые заграждения в районе обнаружения протечки, чтобы не пустить пятно в акваторию.

Причины попадания вредных веществ на территорию залива пока не установлены. Источник утечки нефтепродукта также пока не обнаружен.

Анадырский лиман является частью Анадырского залива Берингова моря. Зимой на лимане оборудованы ледовые переправы.