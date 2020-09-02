На Сахалине к 2025 году выдадут 100 тыс. сертификатов для перевода автомобилей на газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют к 2025 году выдать жителям региона 100 тыс. сертификатов для бесплатного перевода автомобилей на газовое топливо. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор области Валерий Лимаренко во время пресс-конференции на полях всероссийского молодежного патриотического форума "ОстроVа-2020".

"Мы уже выпустили несколько тысяч сертификатов для того, чтобы люди бесплатно перешли на газовое топливо, в этом году мы выпустим 20 тыс. За пятилетку мы планируем выпустить 100 тыс. сертификатов", - заявил Лимаренко.

Губернатор рассказал, что для постепенного перехода на новый вид топлива в регионе действует распоряжение областных властей о запрете на покупку на государственные и муниципальные нужды автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. "Мы хотим, чтоб у нас была экономия в бюджете, чтобы у нас не был загазован воздух", - сообщил глава региона.

Переход на газ поможет автомобилистам экономить на топливе примерно в два раза. Для жителей Сахалинской области этот вопрос имеет особое значение, так как в регионе одни из самых высоких цен на бензин в РФ. Помимо этого, переход на газ позволит не вредить экологии. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Корсакове и Южно-Сахалинске наиболее загрязненный воздух, основным источником выбросов вредных веществ в регионе является автомобильный транспорт.

Ранее Валерий Лимаренко сообщал журналистам о том, что за 10 лет планирует перевести весь транспорт в регионе на газ и электричество, полностью отказавшись от бензина и дизельного топлива. Перевод транспорта на газ и электричество - один из инструментов реализации нацпроекта "Экология", инициированного в 2018 году президентом России Владимиром Путиным.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.