Эксперт считает, что в Якутии необходимы автономные системы мониторинга паводков

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Отдаленные горные районы Якутии необходимо оснащать автономными системами мониторинга уровня воды в реках для повышения качества прогнозов паводковой обстановки. Такое мнение выразил ТАСС гидролог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев.

"Необходима автономная автоматическая система мониторинга и предупреждения с батареями большой емкости, независимыми энергосберегающими датчиками, установленными в реках. Такие датчики по спутниковой связи могут передавать информацию об уровне воды в координационный центр. Если бы удалось внедрить такую систему, это был бы большой шаг вперед для защиты от паводков труднодоступных горных районов, в частности, населенных пунктов в бассейнах Яны и Индигирки, верховьях Колымы", - считает Тананаев.

В бассейнах арктических рек Якутии нередко создается опасная ситуация, когда сезон дождевых паводков накладывается на продолжительное и высокое половодье, отмечает ученый. "Такое происходит не каждый год, примерно раз в 10-15 лет. В качестве примеров можно привести серию наводнений с затоплением населенных пунктов в бассейне реки Алазея [на северо-востоке региона] в 2007-2008, 2017-2018 годах, наводнение на реке Адыча [приток реки Яны, на северо-востоке республики] в 2008 году. Такая же ситуация сложилась в 2017 году в бассейне реки Индигирка. Одна из предпосылок для этого - высокие снегозапасы, а также высокое насыщение почвы водой в условиях тундры и лесотундры. Дожди выпадают на уже насыщенную водой почву, на поверхности водосборов появляется большое количество избыточной влаги, которая быстро стекает в реки. Распространению такого явления в Якутии способствует вечная мерзлота - она ограничивает водоемкость сезонно-талого слоя", - отметил эксперт.

Как считает Тананаев, Якутии остро необходимо появление регионального научного института по изучению водных ресурсов. "Этот вопрос в компетенции региональных властей, а форма организации может обсуждаться - отдельная структура или межведомственная лаборатория. Дело в том, что сейчас специалисты по этой теме работают в разных организациях. Пока они не работают вместе, прогресса в изучении водных ресурсов не будет", - считает он.

По мнению ученого, в регионах необходимо усиливать взаимодействие между управлениями Росгидромета и учеными. "Это позволит разработать актуальные региональные методы прогнозирования рисков наводнений, в том числе дождевых паводков, и ущерба от них", - заключил собеседник агентства.