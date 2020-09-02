Бассейны и океанариум в Приморье возобновят работу

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Приморский океанариум и бассейны края могут вернуться к работе после проверки на соблюдение санитарных норм. Об этом в среду на своей официальной странице в Instagram написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Бассейны Приморья и Приморский океанариум смогут возобновить работу. Такое предложение краевого оперштаба согласовали в Роспотребнадзоре. Как и другим учреждениям Приморья, перед открытием бассейнам необходимо пройти проверку на соблюдение санитарных норм. Думаю, уже в ближайшие дни они распахнут свои двери для посетителей", - написал глава края.

Он отметил, что океанариуму будет также необходимо разработать и утвердить регламент работы в условия риска распространения новой коронавирусной инфекции. Приступить к работе учреждение сможет после оценки регламента Роспотребнадзором.

Между тем, в океанариуме к моменту возвращения посетителей создали новую экспозицию, посвященную жизни обитателей Японского моря. Наблюдая за гостями контактного бассейна, специалисты выяснили, какие морские животные вызывают наибольший интерес. Все эти виды собрали в одном аквариуме с прозрачным куполом на дне, откуда гости могут теперь с эффектом "погружения" наблюдать за охотоморскими раками-отшельниками, пятиугольными волосатыми крабами, темными и восточными окунями, гребешками.

За минувшие сутки в Приморье диагноз "коронавирус" подтвердился еще у 78 человек, с нарастающим итогом - 9 759. Почти ежедневно число выздоровевших уже несколько недель превышает число заразившихся. С начала пандемии в Приморье умерли 105 пациентов.