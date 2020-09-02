В Кировской области открыли пять учебных групп по специальности "Сестринское дело"

КИРОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области открыли в пяти техникумах региона учебные группы по специальности "Сестринское дело", где будут готовить медиков для системы здравоохранения области, сообщил в среду ТАСС первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

"С 1 сентября 2020 года открыто пять учебных групп по специальности "Сестринское дело" в пяти профессиональных образовательных организациях Кировской области: "Кировском многопрофильном техникуме" филиал в городе Луза, "Сосновском судостроительном техникуме", "Яранском технологическом техникуме", "Зуевском механико-технологическом техникуме", "Санчурском социально-экономическом техникуме", - сказал Курдюмов.

По словам Курдюмова, в регионе важно увеличить подготовку среднего медперсонала - фельдшеров и медицинских сестер. "Организовать обучение в районах важно для решения кадрового вопроса. Если абитуриент едет из района получать профессию в Киров, шансы, что он вернется на родину и будет там работать, ничтожно малы. Необходимо в районных колледжах и техникумах открывать обучение по медицинским специальностям, чтобы молодые специалисты после учебы оставались жить и работать на родине", - считает первый зампред.

По его словам, власти региона восстанавливают в районах сеть филиалов Кировского медицинского колледжа - ключевого центра по подготовке средних медицинских работников. Учреждение готовит медицинские кадры в Кирове, Котельниче, Уржуме и Омутнинске. Также в прошлом году на базе Санчурского социально-экономического техникума открыли группу на 25 человек, где проходят обучение студенты специальности "Лечебное дело" с присвоением квалификации "Фельдшер". Кроме того, по программе ранней профориентации среди учащихся школ создаои три медико-биологических класса.