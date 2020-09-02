В Московском зоопарке родились четыре детеныша амурского тигра

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Четыре амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском. Об этом сообщается в среду на портале мэрии.

"Амурские тигры - их также называют уссурийскими и сибирскими - очень редкие, уникальные животные. В нашем подмосковном центре живут четыре взрослых амурских тигра. Это самец Тихон и три самки: Шива, Барышня и Матрешка. Беременность Шивы длилась около 100 дней. У нее родились четыре котенка - два самца и две самки. Обычно у тигриц рождаются два - четыре детеныша, однако в дикой природе выживает не все потомство. В зоопарках чаще удается полностью сохранить приплод", - приводятся слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Сейчас заботливая мать позволяет детенышам покидать укрытие и исследовать окружающий их мир. Тигрята уже пробуют взрослую пищу. В их рацион входят говядина, курица, а также морские свинки и перепелки. К трем месяцам вес каждого из новорожденных достиг 10 кг. Постоянно под контролем матери они будут до двухлетнего возраста.

Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. В дикой природе они живут на юге российского Дальнего Востока и северо-востоке Китая. Длина тела амурского тигра вместе с хвостом составляет около двух-трех метров, высота в холке - 60 см. Вес взрослых особей может достигать 300 кг. Несмотря на яркую оранжевую шерсть с черными поперечными полосами, окрас тигра позволяет ему ловко маскироваться в дикой природе.

Посетители Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском могут наблюдать за малышами и их мамой. Это можно сделать во время одного из экскурсионных сеансов учреждения: в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30. Максимальное количество участников одной группы - 20 человек. Местоположение питомника и стоимость билетов указаны на официальном сайте центра.