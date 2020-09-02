Выставка "Моя семья - моя история. Обучая, развивай" открылась в 21 центре госуслуг Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Центры госуслуг и Главархив представили выставку о школьниках "Моя семья - моя история. Обучая, развивай", ее можно увидеть в 21 офисе. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"К новому учебному году мы подготовили для москвичей новую выставку "Моя семья - моя история. Обучая, развивай". Она создана на основе материалов, переданных горожанами в Главархив через центры госуслуг в рамках проекта "Москва - с заботой об истории". Гости экспозиции познакомятся с историями московских семей и биографиями талантливых педагогов, вложивших всю душу в дело жизни - передачу знаний, а также узнают необычные факты о школах и детских садах. Новая выставка открыта для горожан в 21 офисе "Мои документы", - сказала Ракова.

Блок "Обучая, развивай" расскажет, как появились первые детские сады и сколько лет было самому старшему участнику первой московской олимпиады по математике. Посетители выставки узнают и биографии преподавателей. Например, полковник Василий Гавриков воспитывал дочь дистанционно. Во время войны он остался в Москве, а его семью эвакуировали в Уфу, поэтому развитием ребенка он занимался через письма. В них он рассказывал дочери, что хорошо, а что плохо, хвалил ее или ругал за провинности.

Почему время отдыха школьников называли "собачьими днями"? Дело в том, что раньше у детей не было каникул, им лишь давали отгул, чтобы помочь собрать урожай. Само слово "каникулы" произошло от латинского названия звезды Сириус - Каникула, что в переводе означает "маленькая собачка". Когда эта звезда появлялась на небе, то наступали самые жаркие дни, в которые отдыхали от повседневных работ, "собачьи дни". Лишь позже появилось понятие школьные каникулы. Это один из интересных фактов, который представлен на выставке в центрах госуслуг.

"Москва - с заботой об истории" - уникальный проект, который помогает городу и его жителям сохранить память о важных событиях прошлого. Мы рады, что москвичи активно в нем участвуют. С начала акции в Главархив передали более 8 тыс. материалов, на основе которых с согласия заявителей мы создаем тематические экспозиции в центрах госуслуг, чтобы все посетители могли ознакомиться с подлинными источниками тех времен", - добавила Ракова.

По ее словам, на выставке также представлены аудио- и видеоинсталляции. С помощью наушников можно послушать басню "Мартышка и очки" Ивана Крылова, а фильм расскажет о появлении сказки и о том, в какие увеселительные забавы играли в прошлом. На тач-экране дети в игре "Собери портфель" попробуют самостоятельно собраться в школу, а взрослые проверят свою эрудицию, ответив на вопросы викторины.

Работа выставки

Экспонаты выставки "Моя семья - моя история. Обучая, развивай" доступны и на портале комплекса социального развития "Я дома". Виртуальный формат удобен и прост: прикоснуться к истории можно в любое время как с компьютера, так и с мобильного устройства. На портале также размещены прошлые экспозиции проекта "Москва - с заботой об истории": "Что помнит Красная площадь о войне?", "Искусство вдохновляет на Победу", "Путь Победы: на Москву через Берлин" и "Моя семья - моя история. Создание семьи". Все они доступны на сайте.

Выставка действует в офисах "Мои документы" больше года. Экспозиции создаются на основе семейных реликвий горожан, собранных в рамках проекта "Москва - с заботой об истории", и других материалов из фондов Главархива. Передать артефакты можно в любом столичном центре госуслуг. Для этого при себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и сами материалы. Сотрудник офиса бережно примет и направит их в Главархив, где им обеспечат надлежащие условия хранения и при необходимости отреставрируют.

Районные центры "Мои документы" открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.