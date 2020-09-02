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На Сахалине началась международная научная конференция об уроках Второй мировой войны

В мероприятии принимают участие более 50 историков из России, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и других стран

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Третья международная научная конференция "Уроки Второй мировой войны и современность" открылась в среду в дистанционном формате из зала правительства Сахалинской области. Она проходит под патронатом исполнительной власти региона и завершится 4 сентября.

В этом году в конференции принимают участие более 50 историков из России, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и других стран. Мероприятие посвящено глобальным военным конфликтам середины ХХ века и приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны. Онлайн-формат встречи обусловлен пандемией.

"Конференция стартовала в 14:00 [06:00 мск]. Запланировано обращение к истории и урокам прошедшей войны, осмысление ее причин, итогов, последствий и уроков с учетом реалий современности и результатов послевоенного развития мира", - сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Видеозаписи докладов будут размещены на интернет-портале конференции, куда будут поступать вопросы докладчикам. Среди тем - особенности боевых действий на фронтах, положение в тылу воюющих стран, влияние войны на общество, уроки войны для современного мира.

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РоссияСахалинская областьДальний Восток
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