Туристические маршруты по Чеченской Республике появились на платформе Russpass

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Цифровую платформу Russpass для туристов пополнили предложения от Чеченской Республики, Краснодарского края, Ярославской, Нижегородской, Ростовской и Томской областей. Об этом сообщается в среду на портале мэрии.

Цифровая туристическая платформа помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах.

"На платформе Russpass появились туристические предложения от Краснодарского края, Ярославской, Нижегородской, Ростовской и Томской областей, а также Чеченской Республики. Пользователи могут увидеть деловой и оживленный Грозный, отправиться в горы Кавказа, насладиться красотой природы Алтая, прикоснуться к искусству хохломской росписи в Нижегородской области, совершить тур в столицу казачества Новочеркасск или уехать в самое сердце Сибири - город Томск", - говорится в сообщении.

Также на платформе представлены экскурсионные маршруты, которые помогут туристам открыть для себя самый большой и один из старейших городов Золотого кольца - Ярославль. Различные туры позволят погрузиться в историю города, увидеть древние храмы, посетить музеи и живописные места, ставшие местом съемок многих фильмов и сериалов.