В Хабаровском крае подтопило свыше 600 дворов и дач

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реках после дождей привел к подтоплению свыше 600 дач и дворов в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов, выпадения обильных осадков и дождевого паводка отмечаются подтопления в 3 населенных пунктах трех муниципальных образований. Всего подтоплены 129 придомовых территорий и 497 дачных участков, а также два участка дороги", - говорится в распространенном релизе.

Дачи топит на островах у Хабаровска. Спасатели на месте контролируют ситуацию, они напоминают дачникам, что с подъемом уровня воды в Амуре вскоре остановится транспортное сообщение с островами. Кроме того, температура воды в Амуре, как и воздуха становится по-осеннему более холодной, поэтому оставаться в своих дачных домах ждать, пока вода спадет, необдуманно и опасно.

Отмечается, что у города уровень Амура за сутки поднялся на 10 см - до 467 см при отметке неблагоприятного явления 450 см и опасного - 600 см. К концу недели, по прогнозам гидрологов, вода поднимется до 500 см. Как сообщило региональное правительство в среду, хабаровчане все выходные вывозили с дач на островах урожай и ценные вещи. Люди в основном успели спасти все ценное.

В городе пока затопило только нижнюю прогулочную зону набережной Амура, в частном секторе подтоплений нет. Сотрудники комитетов по управлению районами города, как сообщается на сайте администрации Хабаровска, ежедневно обходят дома, предупреждая жителей о паводке и раздавая памятки о действиях во время высокой воды. Насыпные дамбы в городе начнут строить при подъеме воды выше 480 см.

"Как только вода в реке достигнет уровня в 480 сантиметров, а мы получим достоверный долговременный прогноз о том, что она поднимется до 550-ти, начнем перекрывать дамбой Затон в районе торгового центра "Броско молл", как делали это в минувшем году [во время сильного паводка 2019 года]", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления по делам ГО и ЧС Андрея Акимова

Ситуация в поселениях

Спасатели мониторят обстановку в поселениях Хабаровского края, где отмечались подтопления.

"С учетом повышения уровней воды сотрудниками МЧС России ведется постоянный мониторинг обстановки в населенных пунктах, а в селе Корсаково-2 для постоянного дежурства выставлен спасательный пост", - уточняется в сообщении. В этом селе подтопило более 100 дворов и два участка дороги. Спасатели по необходимости оказывают помощь местным жителям. Так, накануне помогли семье, чей дом окружило водой, - на технике высокой проходимости спасатели вывезли необходимые вещи, а также доставили двух маленьких детей в детский сад и одного в больницу.

Часть подтопленных ранее территорий освободилась от воды. В поселке Лермонтовка вода ушла со всех приусадебных участков. В селе Оренбургское число подтопленных подворий сократилось на 16. Из-за подъема уровня реки Бикин подтопленными остаются 14 приусадебных территорий. В Кукане вода сошла с последних двух дворов.