Более 750 тыс. записей в электронную медкарту внесли москвичи с марта

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москвичи внесли более 750 тыс. записей в раздел "Дневник здоровья" электронной медицинской карты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" с конца марта, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса социального развития.

"Москвичи внесли более 750 тыс. записей в электронную медкарту. Функция "Дневник здоровья" стала доступна с 27 марта. Изначально туда можно было вносить данные о температуре тела и сатурации, позднее добавились такие показатели, как артериальное давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови. Лечащему врачу это дает возможность составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения, происходящие в его организме", - говорится в сообщении.

Функция помогает лечащему врачу получить более полное представление о состоянии здоровья пациента. У пользователей мобильной версии медкарты также есть доступ к сведениям о своем здоровье, они могут вносить свои данные в "Дневник здоровья". Среди дополнительных возможностей мобильного приложения "ЕМИАС.Инфо" также есть запись на прием к врачу, лабораторные исследования и процедуры по направлению, возможность просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить визиты к врачу.

Отмечается, что для получения доступа к электронной медкарте на портале mos.ru необходимо открыть раздел "Каталог услуг", перейти в подраздел "Здоровье", затем в "Справки и документы", выбрать услугу "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте", нажать "Получить услугу" и заполнить электронное заявление. Чтобы получить доступ к картам детей, родителям потребуется подать отдельную заявку на mos.ru. Доступ к электронной карте будет предоставлен в течение пяти рабочих дней.