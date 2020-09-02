Кузнецова считает, что Конвенция ООН о правах ребенка не утратила актуальности за 30 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Конвенция ООН о правах ребенка, тридцатилетие которой отмечается 2 сентября, не утратила актуальности, ее юбилей - еще один повод напомнить миру о необходимости консолидации усилий в защите прав несовершеннолетних. Об этом ТАСС заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Конвенция - первый и основной международно-правовой документ обязательного характера, отражающий весь спектр - гражданских, политических, социальных, культурных, экономических прав ребенка. И за 30 лет она нисколько не утратила своей актуальности и значимости", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что тридцатилетие со дня вступления конвенции в силу - это еще один повод напомнить каждому человеку о "важности защиты прав детей, необходимости объединения и активизации действий в этом направлении, и не только внутри страны, но и на международном уровне".

"Заложенные в документе нормы и правила стали основой для совершенствования нормативно-правовой базы многих государств. Но, безусловно, важным является не только совершенствование законодательства при обсуждении тем защиты детства, но и обеспечение исполнения требований этих норм, реализация их на практике", - добавила Кузнецова. Она отметила, что в России, которая в том числе ориентируется на нормы конвенции, уже третий год продолжаются мероприятия в рамках объявленного президентом РФ Десятилетия детства. Поправки, принятые недавно к конституции, также, по словам омбудсмена, сфокусированы в первую очередь на благополучии семьи, детей и каждого ребенка в государстве. Активную деятельность по защите прав детей Россия ведет и в международном пространстве, возвращая на родину и в родные семьи детей из зон боевых действий.

"Так, согласно одному из положений конвенции, государства обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. Но каждый раз, прилетая в зоны вооруженных конфликтов для того, чтобы вывезти оттуда наших детей, мы с ужасом видим, сколько еще несовершеннолетних граждан других государств там остается. Безусловно, детям не место в лагерях беженцев и тюрьмах. Сегодня на территориях Сирии и Ирака по различным оценкам находятся тысячи детей из разных стран мира, и все они нуждаются в помощи", - сказала Кузнецова.

Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в силу 2 сентября 1990 года. Россия является государством-участником с 15 сентября 1990 года.