Доля бронирований курортов Кубани по программе кешбэка составила более 20%

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Доля бронирований туров на курорты Краснодарского края по федеральной программе "Кешбэк за туры по России" в общем объеме предварительно составила более 20%. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, по которой отдыхающие смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю. В программе участвовали все регионы России. По наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

"По предварительным данным, можно с уверенностью говорить, что наиболее востребованным у граждан по количеству бронирований стало кубанское направление. Доля бронирований курортов Краснодарского края в общем объеме составила более 20%. Республика Крым - чуть более 14%. Всего в программе участвовал 41 субъект Российской Федерации", - сказали в пресс-службе, заметив, что окончательные итоги будут подведены в ближайшие дни Ростуризмом.

В министерстве добавили, что от Краснодарского края в программе зарегистрировались более 200 отелей, в том числе около 50 здравниц, которые предлагают свои услуги на собственных сайтах онлайн-продаж. Кроме того, участие приняли более 50 туроператоров и 32 компании, формирующие экскурсионные туры на территории региона.

При этом, по данным пресс-службы, программа Ростуризма не позволит обеспечить стабильную загрузку на курортах Кубани в межсезонье, несмотря на активный интерес туристов к региону. "Процент туристов, успевших забронировать туры с кешбэком, довольно невелик и составит не более 1% от общей коечной мощности объектов Краснодарского края, работающих в период межсезонья", - сообщили в министерстве, отметив, что в прошлом году средства размещения Кубани с октября по декабрь приняли около 2 млн туристов.

Как сообщали в Ростуризме, россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей.

Туризм в Краснодарском крае

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно из-за пандемии коронавируса. С 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Туристическая отрасль в регионе была признана наиболее пострадавшей в период пандемии.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, туристический сезон на курортах региона в этом году будет продлен до 1 ноября, при этом большая часть средств размещения уже забронирована на 90%.