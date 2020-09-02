В Петербурге более 50 турфирм и 160 гостиниц приняли участие в программе кешбэка за туры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Поездки в Санкт-Петербург по федеральной программе возврата части средств от стоимости туров по России предложили более 50 туроператоров, а размещение - около 160 гостиниц. Об этом сообщил ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"В программе кешбэка за туры в Санкт-Петербурге приняли участие 54 туристические фирмы и порядка 160 средств размещения разной категории", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, инициированная Ростуризмом акция была встречена россиянами "с большим интересом", стала подспорьем для любителей путешествий и одновременно "отличным маркетинговым инструментом для продвижения туристских возможностей регионов [страны]". При этом, как отметил Корнеев, программа дала дополнительный толчок и для повышения спроса на путешествия в Петербург.

По данным Ростуризма, город вошел в число самых популярных направлений для поездок в рамках акции. "Программа возврата туристам части денежных средств, потраченных на приобретение туров и бронирование гостиниц, получила положительный отклик среди путешественников, которые выбирали поездки в наш город или в Санкт Петербург плюс регионы "Серебряного ожерелья России". Мы рады, что [город] вошел в число лидеров туристских направлений в рамках данной акции", - сказал он.

Продолжение программы

Акцию необходимо продолжить и развивать в дальнейшем, считает глава комитета. "Уверен, эффект от нее будет возрастать, особенно для развития доступности и привлекательности туристских поездок в "низкий" сезон", - сказал Корнеев, пояснив, что в предыдущие годы таким сезоном для Петербурга считался период с октября по апрель. Он отметил, что в этот период культурная и туристская жизнь города будет очень насыщенной. Так, зимой проводится множество фестивалей, среди них - Фестиваль света, Фестиваль огня "Рождественская звезда", Рождественская ярмарка, а также другие события, привлекательные для жителей и гостей города.

В 2019 году Петербург посетили 5,5 млн российских путешественников (10,4 млн вместе с иностранными). "Перед нами стоит амбициозная задача - возвращение туристов в город. Для этого комитет готовит и реализует комплекс новых программ и проектов, таких как "Петербургское гостеприимство" (создание нового стандарта качества индустрии гостеприимства для безопасного и комфортного пребывания гостей - прим. ТАСС) и "Новая туристская география Санкт-Петербурга" (включение новых городских пространств в туристские и экскурсионные маршруты - прим. ТАСС)", - напомнил председатель комитета.

О программе кешбэка за туры

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю. В программе участвовали все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.