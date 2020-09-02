Сурков опубликовал стихотворение в журнале "Русский пионер"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала "Русский пионер" стихотворение "Так выглядит рай: пустыня свобода". Оно вышло в рубрике "Урок поэзии".

Произведение Суркова - о свободе, ее ощущении и о том, как выглядит рай.

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и всё - жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и всё - не дыши.

Новый номер издания посвящен осени, так называемому бархатному сезону. "Каждый понимает по-своему, что такое "бархатный сезон", то есть тема этого номера. Если бы каждый не понимал, то и журнала бы никакого не было <...> А так у нас есть и "бархатный сезон" Владислава Суркова - с исчерпывающими объяснениями на эту тему", - пишет в предваряющей номер колонке главный редактор журнала Андрей Колесников.

В новом номере также можно найти рассказ лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича "В Сочи темнеет быстро", колонку шестого президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и главы из романов адвоката Павла Астахова и писателя Дмитрия Быкова.

Сентябрьский номер "Русского пионера" поступил в продажу 2 сентября.

Сурков не раз проявил себя не только как политик, но и как публицист, поэт и писатель. СМИ приписывают ему авторство романа "Околоноля" (2009), опубликованного в приложении к журналу "Русский пионер" под псевдонимом Натан Дубовицкий. В 2012 году на сайте журнала появился новый роман того же автора - "Машинка и Велик, или Упрощение Дублина".

В 2003 году вместе с лидером рок-группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым он выпустил музыкальный альбом "Полуострова", для которого написал 11 песен. В 2006 году в альбом "Полуострова 2" были включены шесть песен на слова Суркова, он также стал автором музыки к пяти композициям.