Студенческий кампус для системы СПО планируют построить в Якутии

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Студенческий кампус, который объединит в себе учреждения СПО (среднего профессионального образования), планируют построить в Якутии. Об этом сообщила ТАСС руководитель рабочей группы по созданию кампуса Февронья Шишигина.

"Кампус представляет собой образовательно-производственный комплекс площадью более 63,2 тыс. кв. м, где будут обучаться примерно 6 тыс. студентов десяти якутских учреждений СПО. Планируется построить учебно-лабораторные корпуса, общежития, производственные площадки, испытательный полигон, спортивно-оздоровительные объекты и другое", - сказала Шишигина.

На данный момент разработана концепция создания студенческого кампуса. Подготовкой инвестиционного меморандума занимается региональное Агентство инвестиционного развития. "Ведется поиск потенциальных инвесторов, также готовится эскизный проект. Рассматривается вариант строительства кампуса в микрорайоне Кангалассы (входит в городской округ Якутска, находится в 40 км от города - прим. ТАСС)", - добавила Шишигина.

Кампус призван стать точкой роста для инновационной креативной экономики, местом коллаборации бизнес-сообществ, студенчества и государства, региональным центром производства навыков будущего, новых компетенций. Комплекс, помимо обучения кадров по востребованным рабочим профессиям, станет центром подготовки и переподготовки взрослого населения.