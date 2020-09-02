Сочи, Анапа и Геленджик стали лидерами среди направлений по программе кешбэка на Кубани

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик стали наиболее востребованными направлениями Краснодарского края среди туристов, воспользовавшихся федеральной программой "Кешбэк за туры по России". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

По информации пресс-службы, доля бронирований туров на курорты Краснодарского края по федеральной программе в общем объеме составила более 20%. Предварительно, регион стал самым востребованным у граждан по количеству бронирований. Всего в программе участвовал 41 субъект РФ.

"Среди ключевых наших ресурсов - пляжи Азово-Черноморского побережья, горы Западного Кавказа, бальнеологические ресурсы, развитая санаторно-курортная инфраструктура, культурно-исторические и развлекательные объекты. Наиболее востребованным направлением стали курорты федерального значения: Сочи, Анапа, Геленджик, имеющие развитую транспортную доступность", - сказали в пресс-службе, отметив, что государственная субсидия предоставляется как при покупке готовых туров у туроператоров, так и при организации самостоятельного путешествия и бронировании только отеля.

По данным министерства, с учетом того, что кешбэк предоставлялся за туры, выкупленные на период с 1 октября по 20 декабря 2020 года, наибольший процент бронирований пришелся на ближайшие октябрьские даты. Из недостатков в пресс-службе отметили неизбежное похолодание на курортах региона в дни, на которые рассчитана программа. Из преимуществ были отмечены насыщенная экскурсионная программа, в том числе с возможностью посещения более 200 особо охраняемых природных территорий, и возможность получения санаторно-курортного лечения. Кроме того, в регионе развита инфраструктура отелей и санаториев, в том числе работающих по системе "все включено".

В пресс-службе добавили, что россияне стали реже бронировать туры на долгосрочный период, что связано с опасениями повторного введения карантина из-за пандемии коронавируса. "Наиболее популярный срок до заезда для бронирования - семь дней, максимальная глубина продаж - месяц. Туристы опасаются, что в России будет повторно введен карантин, и их отпуск и денежные средства останутся в подвешенном состоянии, как это случилось со многими в связи с введением ограничительных мер в марте этого года из-за распространения коронавирусной инфекции", - заметили в министерстве.

О туризме на Кубани

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. С 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Туристическая отрасль в регионе была признана наиболее пострадавшей в период пандемии.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, туристический сезон на курортах региона в этом году будет продлен до 1 ноября, при этом большая часть средств размещения уже забронирована на 90%.

О программе

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю. В программе участвовали все регионы России, по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей. Кешбэк составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.

По предварительным данным Ростуризма, россияне в рамках программы кешбэка приобрели туры на 1,4 млрд рублей. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей.