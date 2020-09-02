В заповеднике под Хабаровском выросла численность амурского тигра

ТАСС, 2 сентября. Специалисты заповедника "Большехехцирский" под Хабаровском обнаружили на кадрах фотоловушки тигрицу с тремя появившимися недавно на свет тигрятами. Теперь численность редкого амурского тигра на этой территории увеличилась до семи особей, сообщает в среду пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье", куда входит заповедник.

"Мы обрели <…> полноценную тигриную территорию, 7 тигров - это уже серьезная группировка. <…> Один тигренок, судя по рисунку на шкуре, - копия отца Одыра, он самый мелкий, возможно, самка. Второй - "бандит", постоянно устраивает с матерью жесткие игры, где ему изрядно достается. Третий - <…> всю фотосессию дергал и двигал камеру в разные стороны", - приводится в сообщении комментарий специалиста научного отдела заповедника Алексея Готванского.

В заповеднике "Большехехцирский" уже несколько лет обитает пара тигров - самец с самкой, которых назвали Одыр и Злата. В 2018 году самка родила двух тигрят, следы которых специалисты продолжают фиксировать на данной территории. В следующем году они достигнут половой зрелости и смогут принести потомство. Весной этого года тигрица Злата перестала появляться на кадрах фотоловушки, позднее ученые обнаружили ее снимки с новым потомством. Группа специалистов планирует выехать на место обнаружения фотокадров лесной камеры и обследовать территорию.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. Ее численность стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей.

Заповедник "Большехехцирский" расположен в 20 км от Хабаровска. Его площадь составляет около 45 тыс. га. На территории заповедника организованы экологические тропы для туристов. Зафиксировано присутствие группировки амурского тигра, нескольких видов медведей.