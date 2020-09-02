Проверка не смогла установить источник вспышки коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическое расследование в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе не выявило источника вспышки коронавируса, из-за которого весной этого года инфекцией заразились почти 400 сотрудников и пациентов учреждения. Об этом ТАСС сообщил главный санитарный врач по Башкирии Евгений Степанов.

Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова в Уфе была закрыта на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах больницы оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин с учреждения был снят через две недели, главный врач больницы Эльза Сыртланова была уволена. По данным управления Роспотребнадзора по региону, коронавирусом заразились почти 200 сотрудников РКБ и более 200 пациентов.

"Медицинские работники быстро вовлекаются в эпидемический процесс при заносе в стационар инфекций дыхательных путей, учитывая, что проявление эпидемического процесса может быть в виде клинической формы заболеваний или стертой бессимптомной формы. Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Г. Г. Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции. В связи с вышеизложенным, источник инфекции установить не удалось", - сообщил Степанов.

Он отметил, что эпидемиологическое расследование проходило с 5 апреля по 27 мая, были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и составлено два протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ - на учреждение и врача-эпидемиолога. "В РКБ им. Г. Г. Куватова за период с 5 апреля по 27 мая 2020 года сформировался острый очаг с множественными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - добавил Степанов.

Управлением Роспотребнадзора по республике в период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса составлено 11 протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ на 7 медицинских организаций за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.