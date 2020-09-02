Власти Приморья выделили 94 млн рублей на дополнительные выплаты "детям войны"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья выделили 94,2 млн рублей из регионального бюджета на дополнительные выплаты "детям войны", которые приурочены к дате окончания Второй мировой войны, сообщается в среду на сайте краевого правительства.

В 2018 году в Приморском крае принят закон, который закрепил меры социальной поддержки пожилых людей, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Многие из "детей войны" ранее не имели никаких льгот.

"94,2 миллиона рублей направлено из краевого бюджета на дополнительную поддержку приморцев категории "дети войны". Выплата приурочена к дате окончания Второй мировой войны, которая с этого года официально отмечается 3 сентября. Как отметили в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, по тысяче рублей пенсионеры получили вместе с августовской пенсией", - говорится в сообщении.

Первую выплату 99,4 тыс. "детей войны" получили в апреле, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Льготники этой категории также имеют право компенсировать 100% расходов за капитальный ремонт и 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Для проживающих в домах без центрального отопления предусмотрена ежегодная компенсация расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, завершилась с разгромом и оккупацией милитаристской Японии силами союзных держав 2 сентября 1945 года. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.