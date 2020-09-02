Кравцов сообщил, что новый учебный год в России начался спокойно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год в России начался спокойно, свои двери для учеников распахнули более 40 тыс. школ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в среду на Всероссийском открытом уроке "Будь здоров".

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"Вчера начался новый учебный год. Сразу хочу сказать, что начался он спокойно, мы готовились к началу учебного года, многие школьники соскучились по школе, своим учителям. <...> Вчера более 40 тыс. школ открыли двери и приняли своих учеников", - сказал он.

По словам министра, соблюдение правил Роспотребнадзора позволяет избежать распространения коронавирусной инфекции, примером чему стали прошедшие этим летом единый госэкзамен (ЕГЭ) и детская оздоровительная кампания.

"Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения эпидемиологических требований, потому что если соблюдать все требования Роспотребнадзора, то минимум угрозы здоровью учеников и учителей. Мы это видели на едином государственном экзамене, на котором соблюдались все меры Роспотребнадзора и никаких вспышек заболевания ни среди сдающих ЕГЭ, ни среди организаторов не зафиксировано. Также мы видим - прошла детская оздоровительная кампания летняя, и соблюдение требований Роспотребнадзора позволило обеспечить безопасность <…> для отдыхающих школьников", - подчеркнул Кравцов.

Он призвал учеников, их родителей, а также учителей соблюдать все рекомендации, направленные на противодействие распространению инфекции, добавив, что "обучение идет в традиционном режиме и никогда дистанционные технологии не заменят традиционной системы образования".