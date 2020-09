Музыка в плейлистах популярнее, чем в альбомах. Как слушают песни пользователи "Звука"

Пользователи музыкального стримингового сервиса "Звук" чаще предпочитают слушать музыку в плейлистах, а не на страницах исполнителей. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав предпочтения пользователей на примере конкретных песен.

"Если в эпоху физических носителей люди собирались, чтобы послушать диски или пластинки конкретных исполнителей, то сегодня для большинства музыка стала фоновым сопровождением, а фигура автора отошла на второй план. Россияне включают музыку, чтобы создать атмосферу или настроение, подходящие под их дела в текущий момент", - отмечается в сообщении пресс-службы сервиса.

В частности, в плейлисте "Утрений кофе" песни Swang Song от Дуа Липы и Breathin от Арианы Гранде популярнее, чем в альбомах исполнителей, в шесть и восемь раз соответственно, а треки Don’t stop me now (2011 remix) от Queen и Back in black от AC/DC слушали в три раза чаще в подборке "Взбодрись". В подборке для комфортной изоляции "Останьтесь дома" песня Zivert "Безболезненно" звучала в три раза чаще, чем в альбоме, а в плейлисте "Вечеринка" успехом пользуются RASA с песней "Пчеловод" и Джаро & Ханза с "Королевой танцпола" - в подборке эти треки открывали в три раза охотнее. Композицию Fancy от Iggy Azalea и Charli XCX в "Быстрее, выше, сильнее!" открывали в 10 раз чаще, а Right Now (Dyro Club Mix) от Рианны и Дэвида Гетты - в 20 раз.

"Многих больше интересуют конкретные жанры, а не исполнители, поэтому песня Егора Крид - "Слеза" в подборке "Русская поп-музыка" набрала в четыре раза больше прослушиваний, чем в его альбоме, - отмечается в сообщении. - Также пользователи хотят быть в курсе новинок и следить за релизами в удобном формате: трек MATRANG - "Медуза" в плейлисте "Актуальные треки" слушали в четыре с половиной раза чаще, в "Топ Shazam" - в полтора раза. Элджей, Feduk - "Розовое вино" в плейлисте "Актуальные треки" звучал в два раза чаще, MiyaGi & Эндшпиль, Рем Дигга - I Got Love - в три".

"Звук" отмечает, что для чистоты эксперимента не рассматривался топ-100 на главной странице сервиса.