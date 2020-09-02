Грузчик, избивший Юрия Шлыкова, написал на него заявление в полицию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который в ходе драки в центре Москвы избил народного артиста России Юрия Шлыкова, написал на него заявление в полицию. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию с заявлением обратились оба участника драки в подъезде дома на Комсомольском проспекте - артист Юрий Шлыков и его оппонент, причины и обстоятельства конфликта устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что получены два заявления от участников драки в центре столицы. "В настоящее время участники драки опрошены, от них получены заявления, проводится проверка", - сказали в главке. Оба мужчины от госпитализации отказались.

Накануне вечером источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что народный артист РФ Юрий Шлыков, у подъезда своего дома сделавший замечание мужчинам из-за оставленного мусора, получил от них несколько ударов руками и ногами. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте между местным жителем и грузчиками во дворе одного из домов на Комсомольском проспекте.

Шлыков снимался в фильмах "Инспектор Лосев", сериалах "Журов", "Марьина роща", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", играет на сцене Театра им. Е. Вахтангова в Москве.