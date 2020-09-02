МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Об этом он сам сообщил в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ . Мантуров первый федеральный министр, который публично заявил о своей вакцинации, ранее прививку сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мантуров уточнил, что использовалась российская вакцина "Спутник V". "Да", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывал ли он уже вакцину "Спутник V".

Мантуров уточнил, что не лежал в больнице после вакцинации, был "на ногах".

"Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу (директору Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России - прим. ТАСС) звонил и докладывал о моем состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось", - сказал Мантуров.

Основной причиной для вакцинации Мантуров назвал нежелание выпасть из работы. "Приходится много ездить по регионам, посещать предприятия, общаться с людьми. Ну, конечно, и человеку просто некомфортно, и для людей, так сказать, не создавать дискомфорта, ну и самому быть максимально защищенным, чтобы не заразить других", - добавил он.

23 августа Мантуров заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса.