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Пандемия COVID-19

Минздрав подтвердил, что пожилые люди смогут участвовать в испытаниях вакцины "Спутник V"

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов отметил, что верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россияне старше 60 лет смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", подтвердил ТАСС в среду помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

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"К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к испытаниям препарата в столице допустят всех лиц старше 18 лет. В инструкции к вакцине говорится, что она предусмотрена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

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