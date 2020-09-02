Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения Сергей Кравцов советует школьникам заниматься физкультурой, чтобы держать себя в тонусе. Сам же он утром делает небольшую пробежку и занимается йогой, рассказал он в среду на всероссийском открытом уроке "Будь здоров".

"Любой спорт важен. Важно и не переусердствовать. Я лично утром делаю небольшую пробежку и немного занимаюсь йогой для того, чтобы и потянуть мышцы. Такая хорошая зарядка. В детстве я любил и лыжи, баскетболом занимался, немного боевыми искусствами и шахматами", - сообщил министр.

Кравцов также посоветовал всем заниматься спортом.

"Всем советую заниматься спортом. Компьютеры - это хорошо, гаджеты - это хорошо, но нужно думать о занятиях спортом. Физкультура никогда не помешает", - добавил министр.

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова также добавила, что тоже перед началом рабочего дня успевает сделать несколько физических упражнений в кабинете.

Она также рассказала, что школьникам необходимо спать по восемь часов и ложиться в одиннадцать вечера для того, чтобы быть успешными. "Они [школьники] должны спать восемь часов, и больше никак. И ни завтрашний экзамен, и ни послезавтрашняя какая-то тренировка и матч - ничто не должно [помешать]. В 11 - отбой, и тогда утром случится чудо: вы напишете диктант, вы победите в матче и так далее", - сказала она.

Если же не спать до полуночи или часа ночи, успеха не будет никогда, подчеркнула Попова.

В свою очередь Кравцов, отвечая на вопрос, получается ли у него отключать гаджеты за час до сна, как это рекомендуется, признался, что не всегда. "Я думаю, что у Сергея Сергеевича и ночью не получается отключать", - заключила Попова.