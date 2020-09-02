Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,03

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в среду до отметки 1,03. В Москве этот показатель за сутки снизился на 0,02, до уровня 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается выше единицы. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,03), Санкт-Петербург (1,01) и Нижегородская область (1,04). В Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где коэффициент равен 1,04, показатель находится на максимальных значениях с 31 и 8 июля соответственно.

Ниже 1 он держится в четырех регионах. Это Воронежская область (0,96), Красноярский край (0,98), Иркутская и Свердловская области (0,99).

Превышение коэффициентом единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В данном случае речь идет о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 18 дней колеблется между 4 700 и 5 000 в сутки. По подсчетам ТАСС, среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предыдущие две недели, на утро 2 сентября составила около 4 834 случаев, тогда как 3 июня, когда коэффициент в РФ составлял 1,04, она была немногим менее 8 830 случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.