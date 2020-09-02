Школе в Улан-Удэ присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Одной из школ в Улан-Удэ присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина, ушедшего на фронт из Бурятии и погибшего в Польше. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Распоряжением мэра Улан-Удэ средней общеобразовательной школе № 26 присвоено имя Героя Советского Союза Прокопия Федоровича Сенчихина. На здании образовательного учреждения будет установлена памятная мемориальная доска", - сообщили в пресс-службе.

Учебное заведение находится в Железнодорожном районе рядом со сквером им. Сенчихина, где установлен бюст Героя Советского Союза. "Школа ведет сбор информации о своем герое, ребята ухаживают за сквером, проводят мероприятия на патриотическую тему", - отметили в мэрии.

Всего в Улан-Удэ имена героев присвоены пяти школам: это школа № 12 имени Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева, школа № 31 имени героя Советского Союза Петра Харитонова, школа № 65 имени Героя Советского Союза Григория Асеева, школа № 57 имени Героя России Алдара Цыденжапова и школа № 26 имени Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина.

О герое Сенчихине

Сенчихин родился 25 мая 1923 году в селе Нижнекаменка Алтайского края в семье крестьянина, его детские и юношеские годы прошли в Бурятии, в 1940 году он начал работать слесарем на автотракторном заводе. С первых дней войны он добивался отправки на фронт, где уже сражались его старшие братья Александр и Иван. В 1942 году окончил Забайкальское военное пехотное училище, и с мая 1943 года был в действующей армии.

В октябре 1943 года батарея 261-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (340-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) под его командованием, обеспечивая переправу через Днепр у села Борки Киевской области, поддерживала огнем действия стрелкового полка за удержание плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему лейтенанту Сенчихину за образцовое выполнение боевых заданий присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Высокую награду герой получить не успел - 24 марта 1944 года он принял свой последний бой в Польше.

Из Бурятии на фронт ушли более 120 тыс. человек - каждый пятый житель республики, погибли 39 тысяч, свыше 16,7 тыс. пропали без вести, от ран в госпиталях умерли 4,4 тыс. солдат и офицеров из Бурятии, 6,5 тыс. вернулись домой инвалидами. В Улан-Удэ в годы войны располагалось 14 эвакогоспиталей, врачи и медсестры смогли поставить на ноги свыше 30 тыс. раненых и больных, провели 16 тыс. хирургических операций. Улан-Удэ вписан в книгу "Городов Победы".