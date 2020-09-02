Медведев признался, что с годами любит Россию все сильнее

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался в среду в ходе онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума "ОстроVа-2020", что чем старше становится, тем сильнее любит свою страну.

"Мы все хорошо относимся к путешествиям по миру, даже несмотря на те трудности, которые связаны с пандемией коронавируса, интересуемся жизнью в других странах. Но это нисколько не умаляет любви к своей стране. Наоборот, я могу сказать о своих ощущениях. Чем старше я становлюсь, тем более красивой и интересной я нахожу собственную страну", - сказал Медведев.

Медведев рассказал, что в молодости ему хотелось побывать в других странах. "Так получилось, что к тому времени такая возможность возникла. После того, как появилось новое российское государство, все стали довольно активно передвигаться. Это было интересно", - добавил замглавы Совбеза. "Но сейчас я абсолютно искренне могу сказать, когда я нахожу какой-то новый уголок, в котором я не бывал в нашей стране, у меня возникает какое-то особое, ни с чем не сравнимое чувство", - подчеркнул он, добавив, что повидал в России немало, потому что был во всех субъектах РФ, работая президентом и в правительстве страны.

По словам Медведева, эти ощущения нужно почувствовать в себе и сохранить на всю жизнь, а также передать своим детям, "поскольку патриотизм - это чувство, которое передается из поколения в поколение".

Замглавы СБ РФ напомнил, что в 2016 году подписал специальную программу по патриотическому воспитанию, которая действует до 2020 года. "Может ли быть патриотизм в масштабах одного государства? Мне кажется, что патриотизм на то и патриотизм, patria - это родина, и мы должны исходить из того, что патриотизм - это отношение к своей земле, к своей стране. Это любовь к своей стране, к своим людям, к своему окружению, к тем, с кем ты рос, к своим близким, к своей культуре. Здесь вряд ли можно делать [патриотизм] универсальным понятием, которое человек применяет по отношению к другим территориям", - поделился своими мыслями Медведев.

Он подчеркнул, что именно поэтому считает, что, когда говорят о патриотическом воспитании, не может быть никаких шаблонов, никакой формальности. При этом, по его словам, чувство патриотизма должно быть внутренним и потаенным, чем-то таким, чем не принято делиться. "Это особое чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом", - заключил он.