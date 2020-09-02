Медведев призвал молодежь бороться с искажением фактов о Второй мировой войне в соцсетях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что патриотично настроенная молодежь должна препятствовать распространению в социальных сетях фейков о Второй мировой и Великой Отечественной войне. Такое мнение он высказал в среду в ходе онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума "ОстроVа-2020".

"Я просто прошу вас, обращаюсь к вам, как к молодым патриотам и людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления страной на себя, чтобы вы этому (распространению ложной информации - прим. ТАСС) давали действенный отпор, в том числе и в социальных сетях", - сказал он.

Медведев, отвечая на вопрос, стоит ли увеличить количество академических часов, отведенных на изучение истории Второй мировой войны, заметил, что не хотел бы вторгаться в компетенцию Министерства просвещения. "Скажешь там: "Часов добавьте!", - после этого все начнут говорить, что и так загружены по уши все школьники, а он еще их предлагает загрузить. Тем не менее, он согласился, что не следует забывать об окончании Второй мировой войны 2 сентября 1945 года.

"Это тоже очень важная дата, которая должна навсегда остаться в памяти любого человека", - сказал замглавы СБ РФ, отметив, что 9 мая как день завершения военных действий является огромным праздником для всего нашего народа, но есть и последующие события. Их, по его словам, более остро чувствуешь, когда попадаешь на Дальний Восток, так как "именно здесь была поставлена финальная точка и уничтожена японская милитаристская машина, были проведены новые границы и закончилась самая страшная в истории человечества Вторая мировая война".

Изучать события и бороться с конъюнктурой

Замглавы Совбеза подчеркнул, что эти события необходимо детально изучать. "В настоящий момент очень много желающих переписать историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны по причинам абсолютно конъюнктурным, политическим. Для того, чтобы либо обосновать какую-то свою позицию, будь то научная позиция или политическая позиция, или добиться каких-то результатов", - подчеркнул он, отметив, что Россия предпринимает огромные усилия, чтобы противостоять этим тенденциям. Он напомнил, что президент Владимир Путин в этом году написал масштабную статью на этот счет, сам Медведев и другие политики также выступают на эту тему.

"Мне кажется, что и вы, как молодые патриоты нашей страны, обязательно должны эту позицию проводить, причем я не имею в виду выступления на больших собраниях, митингах, хотя это тоже иногда нужно", - сказал он. "Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны и нашей Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь и волосы дыбом встают, поскольку это такая абсолютно лживая, умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о таких дремучих представлениях или просто отсутствии образования того, кто это пишет", - уточнил он, заметив, что зачастую это делается на очень высоком уровне.

Медведев напомнил, что в Twitter Белого дома была запись, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии, а про СССР и вклад Красной Армии не было сказано ни слова. "Я когда это прочитал, это просто удивительно!", - возмутился Медведев, заметив, что раньше, несмотря на сохраняющиеся противоречия между международными партнерами, никому не приходило в голову подвергать сомнению очевидные исторические факты.