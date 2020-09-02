Медведев назвал Сахалин и Курилы одними из красивейших мест на планете

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду во время онлайн-встречи с участниками всероссийского молодежного патриотического форума "ОстроVа-2020" назвал Сахалин и Курилы одними из самых красивейших мест на планете.

"Сахалин - очень красивое место, погода тоже имеет большое значение, поскольку все красоты смотрятся, когда погода благоприятствует. <...> Я сам бывал на Дальнем Востоке, на Курилах. По-доброму завидую всем вам, потому то вы сейчас находитесь в одном из самых красивых мест страны и мира", - рассказал Медведев.

Обращаясь к участникам форума, зампред Совбеза РФ посоветовал обязательно посетить Курильские острова. "Был на Итурупе первый раз как раз на форуме. Подобные форумы как раз и позволяют решать практические задачи. Когда я впервые туда летел, там не было нормального аэропорта, а сейчас подобных проблем нет - есть всепогодный аэропорт. И это достижения последних лет. Безусловно, мы делали все, и будем делать все для дальневосточных земель нашей страны, чтобы они были развитыми и комфортабельными для тех, кто тут живет", - подчеркнул Медведев.

Всероссийский молодежный патриотический слет "ОстроVа-2020" проходит на Сахалине с 31 августа по 4 сентября. В нем принимают участие около 1 тыс. человек из 77 регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Работа на форуме будет разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма.