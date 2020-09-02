Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в среду с 85-летием актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей. Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу - значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества", - отметил Путин в поздравлении, пожелав Гафту и его близким доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. С 1969 года он играет в московском театре "Современник". Снимался в таких фильмах, как "Гараж", "Забытая мелодия для флейты", "12" и другие. Является обладателем множества наград и лауреатом почетных премий.