Аксенов поручил обеспечить справедливый график подачи воды в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Запасы воды в обмелевших из-за засухи водохранилищах Симферополя и его пригородов должны справедливо распределяться между жителями по удобному для них графику. Такое поручение дал в среду глава Крыма Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением полуострова.

В среду в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

"Есть определенный объем воды, наша задача его справедливо между всеми распределить, по-честному. Когда люди будут понимать, что все справедливо, график выполняется, <…> то есть, если всем по 3 часа, значит всем по три часа. Не должно быть перерывов, разрывов", - сказал Аксенов.

Он также поручил бесперебойно снабжать водой больницы, поликлиники, детские сады и школы. Для населения - изменять график по мере необходимости. "И время [подачи воды] должно быть удобное. Если в каком-то районе время неудобное - менять. Месяц отработали в таком формате, через месяц поменяли наоборот. Все должны быть в равном положении", - добавил глава Крыма.

Аксенов также уверен, что Крым преодолеет ситуацию с недостатком воды из-за засухи.

"Из этой ситуации (с недостатком воды - прим. ТАСС) мы должны выйти с честью. Мы сначала года говорим о том, что осадков не будет и не предвидится, <…> рассчитывать надо худшую ситуацию. Когда готовы к худшей ситуации, то все, что будет сверх ее, мы спокойно преодолеем. Проблем здесь не будет. Крым уже такую картину проходил не единожды. Мы к ней были готовы. Будут буриться новые скважины, решаются вопросы с минимизацией испарений из водохранилищ", - сказал Аксенов.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль сообщил, что аналогичная ситуация с притоками в регионе была в 1994 году. "В общем по Крыму на сегодня имеем запасов 96 млн куб. м воды, а в 1994 году эта цифра была 27,8 млн куб. м. В разы меньше", - сообщил он.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

Замминистра ЖКХ Крыма Исмет Аблаев ранее сообщал ТАСС, что туристические районы полуострова и отдыхающих ограничение подачи воды не затронет.