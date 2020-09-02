Эксперт: серьезных осложнений от вакцины "Спутник V" до сих пор не обнаружили

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Никаких серьезных осложнений у добровольцев, которым уже была введена вакцина против коронавируса "Спутник V", до сих пор не обнаружено. Это констатировал в среду ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

"По осложнениям ничего не изменилось, никаких серьезных осложнений так сказать не обнаружено. А то, что размахивают списком 144 побочных эффектов - это все осложнения уровня любой вакцинации, <....> это даже не осложнения, это наблюдаемые эффекты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Лисицын отметил, что у всех людей - своя индивидуальная переносимость препарата, поэтому перед вакцинацией граждане должны проходить обязательный медосмотр. "Я тоже завтра буду проходить [медосмотр]. Я еще не попал [под исследование], потому что для классического испытания я достаточно не подхожу по физическим параметрам <...>. Когда делались испытания на добровольцах, для второй стадии отбирались люди достаточно стандартизированных физических кондиций и более сравнимых, это абсолютно правильно. А вот на третий этап - почему бы и нет [не принять участие]", - добавил он.

Лисицын сообщил, что анализ крови, тест на антитела и аллергию являются обязательными для тех, кто хочет принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Прежде всего, три самых главных обследования - это общий анализ крови, который необходим для того, чтобы понять, нет ли у тебя сейчас каких-то процессов, это тест на антитела к коронавирусу, чтобы понять, не переболел ли ты и не являешься ли носителем, и это аллергический тест на белок. Многие люди - аллергики, внутримышечное введение потенциально вырабатываемого чужеродного белка может вызвать нежелательную аллергическую реакцию", - сказал он.

При этом Лисицын отметил, что аллергические реакции могут быть противопоказанием для введения любой вакцины.