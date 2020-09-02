Опрос: почти 45% россиян предпочитают заказывать лекарства через онлайн-сервисы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 45% россиян стали заказывать лекарства онлайн после того, как у них появилась такая возможность, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом "Ромир". Результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти половина россиян (47%) не покупает лекарства онлайн и продолжает ходить в аптеки. Однако 44% респондентов стали заказывать лекарства онлайн после появления такой возможности", - говорится в результатах опроса.

Порядка 13% респондентов заявили, что теперь в основном покупают лекарства онлайн, чуть менее трети (31%) - покупают лекарства через интернет иногда. Активнее всего пользуются возможностью покупки лекарств в сети, в том числе и на постоянной основе, респонденты в возрасте от 25 до 34 лет - 54%. Об отказе же покупать лекарства онлайн чаще других заявляли россияне старше 60 лет, 55% которых по-прежнему ходят в аптеки.

Среди причин отказа от онлайн-покупки опрошенные называли неудобство (59%), длительное ожидание (36%) и отсутствие возможности консультации у фармацевта (28%). "Также россияне предпочитают доверять конкретной аптеке (14%) и считают, что в аптеке лекарства представлены в большем ассортименте", - сообщается в исследовании.

Дистанционная продажа

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. При этом, по данным холдинга, 9% россиян оказались не осведомлены о возможности покупать лекарства через интернет.

"Мы уверены, что онлайн-сервисы на рынке обязательно займут свою нишу, однако все будет идти постепенно и скачкообразного роста в ближайшей перспективе мы не ожидаем", - приводятся в сообщении слова директора холдинга по работе с клиентами (Mile Group) Марины Шепотиненко.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. "Ромир" - это российский частный исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях.