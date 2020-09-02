Суд на Украине отменил решение горсовета Одессы о статусе русского языка

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Одесский окружной административный суд отменил решение городского совета от 13 апреля 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального в Одессе. Об этом заявил в среду председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального", - говорится в сообщении партии. Медведчук отметил, что суд не принял во внимание доводы о том, что иск является "прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции города и городских представителей".

По мнению главы политсовета партии, власть президента Украины Владимира Зеленского задействовала весь административный ресурс на борьбу с русским языком в стране. "Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса [экс-президента Петра] Порошенко, направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтеллектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества", - подчеркивается в сообщении.

На Украине действует закон о государственном языке, согласно которому единственным официальным языком в стране является украинский. Он обязателен для использования органами государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Согласно закону, публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

С 1 сентября на Украине вступила в силу норма ряда законов в сфере образования, которые обязывают русскоязычные школы перевести обучение на украинский язык. По данным украинского издания "Страна", несмотря на новое законодательство, направленное на тотальную украинизацию русских школ, первые классы в таких заведениях с русским языком обучения в этом году все же были сформированы.